Убитый в Подмосковье Сергей Хайкин работал в НИИ, связанном с «Роскосмосом»

К самой госкорпорации он отношения не имел. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе космического ведомства. По предварительным данным, Хайкина из охотничьего ружья застрелил его младший брат, который после этого покончил с собой. Как передает ТАСС, сейчас правоохранительные органы выясняют причины конфликта между братьями.
2020-01-06T17:31:00+03:00
2020-01-06T17:32:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:31, 06 января 2020
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