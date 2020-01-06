Убитый в Подмосковье Сергей Хайкин работал в НИИ, связанном с «Роскосмосом»

К самой госкорпорации он отношения не имел. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе космического ведомства. По предварительным данным, Хайкина из охотничьего ружья застрелил его младший брат, который после этого покончил с собой. Как передает ТАСС, сейчас правоохранительные органы выясняют причины конфликта между братьями.