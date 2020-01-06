Сбежавший из в/ч в Забайкалье срочник найден в Красноярске

Как сообщили «Интерфакс» в Восточном военном округе, в ближайшее время Артур Хакимов будет возвращен в часть. По некоторым данным, солдат утверждает, что его постоянно избивал офицер. Официально это не подтверждено. Об оставлении части военнослужащим 4 января сообщил «Комитет солдатских матерей».