Сбежавший из в/ч в Забайкалье срочник найден в Красноярске

Как сообщили «Интерфакс» в Восточном военном округе, в ближайшее время Артур Хакимов будет возвращен в часть. По некоторым данным, солдат утверждает, что его постоянно избивал офицер. Официально это не подтверждено. Об оставлении части военнослужащим 4 января сообщил «Комитет солдатских матерей».
2020-01-06T17:30:00+03:00
2020-01-06T17:31:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:30, 06 января 2020
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