В Брюсселе открылась экстренная встреча Североатлантического совета

Послы стран НАТО обсудят последствия авиаудара США под Багдадом, в результате которого был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Перед началом заседания дипломатический источник сказал, что Штаты будут добиваться от стран НАТО поддержки своим действиям в Иране. Напомню, Иран уже объявил о фактическом выходе из ядерной сделки, а парламент Ирака потребовал немедленного вывода из страны всех иностранных войск, включая американские.
2020-01-06T17:30:00+03:00
2020-01-06T17:47:24+03:00
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17:30, 06 января 2020
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