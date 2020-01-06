В Брюсселе открылась экстренная встреча Североатлантического совета

Послы стран НАТО обсудят последствия авиаудара США под Багдадом, в результате которого был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Перед началом заседания дипломатический источник сказал, что Штаты будут добиваться от стран НАТО поддержки своим действиям в Иране. Напомню, Иран уже объявил о фактическом выходе из ядерной сделки, а парламент Ирака потребовал немедленного вывода из страны всех иностранных войск, включая американские.