Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сегодня раздавал деньги на Манежной площади

Как следует из прямой трансляции, которую политик вел у себя в Инстаграме, к прохожим он обращался, используя слова «крепостные» и «холопы».

Раздавал Жириновский тысячные купюры. В руководстве Госдумы поступок Жириновского еще не комментировали.

Поведение лидера ЛДПР было как минимум некорректным. Об этом «Эху Москвы» рассказала президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова.

Эксперт по деловой этике назвала «недопустимой» раздачу лидером ЛДПР Владимиром Жириновским денег на Красной площади со словами «крепостные» и «холопы». Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» президент национальной Ассоциация экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова.

«Все-таки у слова «холоп» негативная коннотация, следовательно, это выглядит как оскорбление, и такое поведение, конечно, недопустимо для политика тем более такого ранга. Согласно этикету, деньги не дарят, если он хотел сделать презент к Новому году, ну а если серьезно, то, вероятно, это иллюстрация к тому, как хорошо живется Владимиру Вольфовичу, и как, видимо, плохо живется, так скажем, простым людям», — сказала она.

Ранее стало известно, что Владимир Жириновский раздавал прохожим на Красной площади тысячные купюры. Трансляция с места событий велась в официальном аккаунте лидера ЛДПР в инстаграме. При этом В.Жириновский использовал такие слова как «крепостные» и «холопы». Представители Госдумы пока не комментировали его слова.

Помимо денег Жириновский раздавал только что купленные на рождественской ярмарке сувениры и чебуреки.