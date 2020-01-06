Отказ Ирана от ограничений, предусмотренных ядерной сделкой, не угрожает распространением ядерного оружия

Об этом говорится в официальном комментарии МИД России. Таким образом, на Смоленской площади прокомментировали фактический выход Тегерана из соглашения СВПД. В российском МИДе обращают внимание на заявленную иранским руководством готовность сотрудничать с МАГАТЭ на прежнем уровне.

Напомним, из вчерашнего официального заявления Тегерана следует, что отныне страна будет обогащать уран в тех объемах, которые необходимы его ядерной программе, а не так, как прописано в ядерной сделке. Заявление Ирана последовало после гибели в Багдаде в результате американского авиаудара иранского генерала Касема Сулеймани.

Дочь убитого американцами иранского генерала Касема Сулеймани предрекла «черные дни» для США. Выступая на траурной церемонии в Тегеране, Зейнаб Сулеймани сказала (по РБК): «Безумный Трамп, не думай только, что со смертью моего отца все закончится».

Проститься с Сулеймани пришли президент Хасан Роухани, глава парламента страны, члены кабинета министров, руководство вооруженных сил. Похоронят генерала завтра в его родном городе Кермане.