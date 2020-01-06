В Роскосмосе опровергают убийство своего сотрудника в Щелковском районе

Ранее в СМИ появилась информация, что в Подмосковье застрелен из охотничьего ружья начальник одного из отделов космического ведомства. Между тем, по факту убийства возбуждено уголовное дело. Как передает ТАСС, по предварительным данным убийство совершил младший брат жертвы. Ведется расследование.