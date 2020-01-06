Дочь убитого американцами иранского генерала Касема Сулеймани Зейнаб предрекла «черные дни» для США и Израиля

Выступая на траурной церемонии в Тегеране, Зейнаб Сулеймани сказала: «Безумный Трамп, не думай только, что со смертью моего отца все закончится». Проститься с Сулеймани пришли президент Хасан Роухани, глава парламента страны, члены кабинета министров, руководство вооруженных сил. Похоронят генерала завтра в его родном городе Крмане.
2020-01-06T16:31:00+03:00
2020-01-06T16:32:29+03:00
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16:31, 06 января 2020
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