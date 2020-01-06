ЕС будет принимать решение о возможных санкциях против Ирана после оценки МАГАТЭ его действий в ядерной сфере

Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано. Таким образом он прокомментировал фактический выход Ирана из ядерной сделки, подписанной в апреле 2015 года. Между тем, в российском МИДе считают, что отказ Ирана от ограничений по обогащению урана не несет угрозы распространения ядерного оружия. В официальном заявлении внешнеполитического ведомства говорится, что после решения Тегерана по СВПД партнеры по соглашению должны создать условия для его возобновления.
2020-01-06T16:31:00+03:00
2020-01-06T16:31:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:31, 06 января 2020
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