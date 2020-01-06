В Ираке введены ограничения на передвижение сил международной коалиции

Как сообщил представитель иракских вооруженных сил Абдель Керим Халф, подготовка механизма вывода иностранных войск из страны уже началась. По его словам, закрывать глаза на недавние американские удары и гибель иранского генерала Сулеймани нельзя. Накануне парламент Ирака одобрил резолюцию с требованием вывести с территории страны все иностранные войска.
2020-01-06T16:30:00+03:00
2020-01-06T16:31:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:30, 06 января 2020
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