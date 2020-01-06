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16:02, 06 января 2020

Канцлер ФРГ Ангела Меркель прибудет 11 января с официальным визитом в Москву

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт оповестил сегодня в полдень о запланированной поездке Ангелы Меркель. Канцлер встретится для переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, говорится в сообщении.

Сопровождать главу германского правительства будет министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. В центре переговоров будет эскалация напряженности на Ближнем востоке, прежде всего иранский кризис, а также актуальные международные темы – ситуация в Сирии, Ливии, Ираке и Иран. Стороны обсудят также Украину. Кроме того в повестке визита будут важные двусторонние проблемы.

Ранее Ангела Меркель и Хайко Маас призвали международную общественность к спокойствию и дипломатическим усилиям по урегулированию кризиса, возникшего в результате убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Маас заявил о намерении вести переговоры с Францией и Великобританией о решении Ирана далее предпринимать шаги по выходу из ядерного соглашения. Германский министр иностранных дел заявил, что европейские страны не примут это решение как само собой разумеющееся. Координированная реакция трех стран ожидается в конце недели.

Маас оценил позицию США по отношению к Ираку как «не особенно полезную». Он подчеркнул, что Багдад необходимо убеждать аргументами, а не угрозами санкций.

После переговоров канцлера ФРГ и президента Российской Федерации запланирована совместная пресс-конференция.



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