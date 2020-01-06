В Подмосковье обнаружили мертвыми сотрудника «Роскосмоса» и его брата

Следственный комитет возбудил дело по статье «Убийство».

Тело начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» 36-летнего Сергея Хайкина с огнестрельным ранением груди в квартире подмосковного поселка Биокомбинат нашла его мать. Там же находилось тело его брата с огнестрельным ранением головы. Он, по предварительной версии, и застрелил Хайкина, после чего покончил с собой. Следствие полагает, что убийство произошло на фоне конфликта между братьями, но с чем он связан, неизвестно. Это теперь предстоит выяснить. На месте происшествия нашли охотничье ружье и гильзы от патронов. Назначены необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинская. В Следственном комитете сообщили, что уголовное дело возбуждено по статье «Убийство». При этом в СК не называют имена погибших.

В пресс-службе «Роскосмоса» заявили, что убитый не является их сотрудником.