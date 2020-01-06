Около 11 тысяч сотрудников МЧС будут обеспечивать безопасность в стране во время Рождественских мероприятий, в том числе, праздничных богослужений. МЧС призывает верующих соблюдать правила личной безопасности и особенно контролировать детей, доверяя им горящие свечи.