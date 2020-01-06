Около 11 тысяч сотрудников МЧС будут обеспечивать безопасность в стране во время Рождественских мероприятий, в том числе, праздничных богослужений. МЧС призывает верующих соблюдать правила личной безопасности и особенно контролировать детей, доверяя им горящие свечи.
2020-01-06T15:31:00+03:00
2020-01-06T15:32:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:31, 06 января 2020
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