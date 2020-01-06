ЕС примет решение о возможных санкциях против Ирана после того, как МАГАТЭ оценит действия Тегерана в ядерной сфере

Евросоюз примет решение о возможных санкциях против Ирана после того, как МАГАТЭ оценит действия Тегерана в ядерной сфере, – заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано. Тегеран объявил, что выходит из так называемой «ядерной сделки» после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Это было сделано по приказу президента Трампа.

Меры безопасности усилены в посольствах и консульствах Израиля после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. По данным израильских СМИ, сегодня днем пройдет новое заседание Кабинета безопасности.