СК возбудил уголовное дело по факту убийства начальника отдела Роскосмоса Сергея Хайкина

Тело с огнестрельным ранением обнаружено в квартире в Щелковском районе Подмосковья, — сообщает ТАСС со ссылкой на главное Управление СК по Московской области.



По предварительным данным следствия, Хайкина застрелил младший брат. После чего он совершил суицид. Причины конфликта устанавливаются.