Тело с огнестрельным ранением обнаружено в квартире в Щелковском районе Подмосковья, — сообщает ТАСС со ссылкой на главное Управление СК по Московской области.
По предварительным данным следствия, Хайкина застрелил младший брат. После чего он совершил суицид. Причины конфликта устанавливаются.
СК возбудил уголовное дело по факту убийства начальника отдела Роскосмоса Сергея Хайкина
Тело с огнестрельным ранением обнаружено в квартире в Щелковском районе Подмосковья, — сообщает ТАСС со ссылкой на главное Управление СК по Московской области.