Белоруссия предложила России отказаться от использования доллара в расчетах за газ

Минск хочет предложить изменить соглашение с Россией, исключив возможность расчета в иностранной валюте на территории Белоруссии

между резидентами за природный газ. Как поясняют в правительстве и Нацбанке страны цель этого решения – повысить доверие к белорусскому рублю. Вопрос прорабатывается в рамках соответствующей стратегии. В постановлении отмечается, что использование доллара при расчетах в топливно-энергетической сфере повышает на него спрос со стороны экономических агентов. Тот факт, что цены номинируются в валюте «вносит дисбаланс на внутренний валютный рынок», а также «увеличивает необоснованные девальвационные ожидания со стороны населения». «Газпром» в настоящий момент продает Минску газ через свою дочернюю компанию – она является резидентом Белоруссии со статусом иностранного предприятия. Ранее президент страны Александр Лукашенко в интервью «Эху» говорил, что Белоруссия готова покупать газ за российские рубли, но в Москве от предложения отказались в пользу расчетов в долларах.

В конце того года после напряженных переговоров Минску удалось добиться, чтобы прошлогодняя цена на газ сохранилась еще на два месяца. Белоруссия добивается снижения стоимости, Россия хочет ее повысить.