Ирак начал подготовку механизма по выводу иностранных войск

Это стало ответом Минобороны страны на американские авиаудары.

Деятельность международной коалиции власти Ирака намерены ограничить консультациями, вооружениями и тренировками военных. Все иностранные вооруженные силы должны будут покинуть страну. Правительство уже ограничило наземное и воздушное передвижение сил международной коалиции, в дальнейшем им не позволят перемещаться куда-либо. Последние американские удары в Ираке расценили как глупость, в отношении которой невозможно молчать. Более того, власти США обвинили в том, что они не ставят генеральное командование Вооруженными силами Ирака в известность о своих операциях. Произошедшее названо вопиющим нарушением суверенитета страны и международных конвенций. Во время ракетного удара американской авиации по аэропорту Багдада в ночь на 3 января был убит генерал Касем Сулеймани. Приказ о его убийстве отдал лично президент США Дональд Трамп.

Соединенные Штаты объяснили свои действия самозащитой и заявляли, что Сулеймани организовал несколько атак на базы международной коалиции.

Госсекретарь США Майкл Помпео убедил президента Трампа дать согласие на операцию, в результате которой был убит иранский военачальник Касем Сулеймани, — сообщает газета Вашингтон Пост со ссылкой на свои источники. По их данным, Помпео настаивал на устранении Сулеймани еще несколько месяцев назад, но Трамп отказался.

Госсекретарь вернулся к этой теме после нападения на американское посольство в Багдаде и Трамп одобрил операцию.