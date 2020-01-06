Следственный комитет установил личности стрелявших по детям в Приморском крае в поселке Заводской. Это подростки 14 и 15 лет, — сообщает региональное Управление СК.

Стрельба велась из пневматического оружия. Ранены двое несовершеннолетних. Ведомство продолжает выяснять обстоятельства происшествия, — сообщает портал Прима-Медиа.