В Таджикистане задержаны 27 человек, подозреваемых в причастности к экстремистской организации

В Таджикистане в первые дни нового года задержаны 27 человек, подозреваемых в причастности к деятельности экстремистской организации «Братья мусульмане» , она запрещена в России. Об этом сообщает таджикская служба радио Свобода со ссылкой на источники в силовых стурктурах

Официального подтверждения этих данных пока нет.