Кувейт отрицает, что предоставил базу для удара США по Ираку, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани. Об этом в Твиттере сообщило командование Кувейтской армии. Вчера стало известно, что США начали переброску в Кувейт более 4 тысяч своих военнослужащих.
2020-01-06T14:30:00+03:00
2020-01-06T14:32:14+03:00
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14:30, 06 января 2020
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