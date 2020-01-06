Кувейт отрицает, что предоставил базу для удара США по Ираку, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани. Об этом в Твиттере сообщило командование Кувейтской армии. Вчера стало известно, что США начали переброску в Кувейт более 4 тысяч своих военнослужащих.