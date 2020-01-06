Иракские власти начали подготовку к выводу иностранных войск из страны, — заявил представитель командующего Вооруженными силами Абдель Керим Халф. По его словам, деятельность Международной коалиции в Ираке будет ограничена консультациями, вооружением и тренировками военнослужащих.

Халф добавил, что иракское правительство ограничило наземное и воздушное передвижение сил Коалиции.