Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель 11-го января приедет в Россию с рабочим визитом по приглашению президента Путина, — сообщает пресс-служба Кремля. На переговорах будут обсуждаться актуальные международные темы, в том числе ситуация на Ближнем Востоке и Украина.

В предыдущий раз двусторонняя встреча Путина и Меркель была 20 августа в Берлине.