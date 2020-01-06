Сборная России по хоккею завоевала серебряные медали молодежного Чемпионата мира

В финале наши уступили сверстникам из Канады.

Сборная России не побеждала на молодежном чемпионате мира с 2011 года, когда в американском Баффало наши оказались сильнее команды Канады. Видимо, в надежде на повторение истории, телеканал МАТЧ ТВ решил напомнить болельщикам перипетии той встречи. Чем основательно запутал не самых искушенных поклонников хоккея. Включая даже председателя комитета Госдумы по спорту и делам молодежи Михаила Дегтярева. Который, посмотрев запись девятилетней давности, поспешил в соцсетях поздравить с триумфом нынешнюю молодежку.

Тем временем, в Остраве ситуация развивалась с точностью до наоборот. Еще за 10 минут до конца финального матча россияне были впереди со счетом 3-1. Однако не смогли удержать преимущество. Канадцы в оставшееся время не только отыгрались, но и вышли вперед. Спасти игру подопечные Валерия Брагина не смогли, даже заменив вратаря на 6-го полевого игрока. 4-3 в пользу сборной Канады. У российских хоккеистов – серебро. Бронза досталась команде Швеции.

Приз самому ценному игроку ЧМ достался канадцу Алексису Лафренье. В символическую сборную турнира попал и российский защитник Александр Романов.