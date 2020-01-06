Число самоубийств среди полицейских в России продолжает расти

За прошедший год таких случаев было по меньшей мере 56.

На тенденцию увеличения числа сотрудников правоохранительных органов, покончивших с собой, обратило внимание издание «МБХ Медиа». По его подсчетам, основанном на анализе открытых источников, за прошлый год по собственной воле ушли из жизни 56 полицейских, годом ранее было известно о 50 таких случаях. Однако издание отмечает, что их, вероятнее всего, гораздо больше – в МВД эти данные скрывают. В частности потому что они портят репутацию силовых органов и отталкивают тех, кто задумывался о такой работе. «МБХ Медиа» приводит данные исследования профессора, изучавшего суицидальное поведение полицейских. В нем утверждается, что из-за самоубийств органы внутренних дел в год теряют от 200 до 430 сотрудников. Самая частая причина суицида – конфликты с начальством и сослуживцами, неудачи при исполнении задания и материальные трудности. Руководитель проекта «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов рассказал, что полицейских к самоубийству подталкивает так называемая палочная система, бюрократия и давления начальства.

Росстат не ведет учет случаев суицида с делением по профессиональному признаку, служба публикует только объединенную статистику по всему населению. По данным Всемирной организации здравоохранения, Россия входит в тройку лидеров по количеству самоубийств.