Российских школьников организованно приводят на показ фильма «Союз спасения» о восстании декабристов

Ленту, снятую при поддержке государства, ранее рекомендовал включить в школьную программу министр культуры Владимир Мединский.

Свидетельства того, что школьников по всей стране водят в кинотеатры на «Союз спасения», можно найти в группах учебных заведений в социальных сетях. Хвалебные отзывы от лица учеников с призывами посмотреть фильм оставляют в Москве и Подмосковье, Башкирии, Саратовской и Тюменской областях и в других регионах.

Не исключено, что привод школьников на ленту о декабристах поможет ему улучшить не самый блестящий бокс-офис. Сборы «Союза спасения», который идет в кинотеатрах с 26 декабря, пока не преодолели отметку в 450 миллионов рублей, при том что бюджет фильма составил около 800 миллионов. По данным сайта «Кинобизнес.ком», даже с учетом новогодних праздников лента вряд ли сможет окупиться в прокате. Кроме того, у «Союза спасения» есть сильный конкурент – российская комедия «Холоп», которая показывает в прокате гораздо лучшие результаты. Ее сборы уже превысили миллиард рублей.

Фильму о декабристах пока не особенно помогла и промо-кампания, участником которой стал даже министр культуры Владимир Мединский. Еще на премьере ленты в кинотеатре «Октябрь» глава Минкульта заявил, что мечтает о том, чтобы фильм «стал обязательным к просмотру для всех школьников, которые изучают этот период русской истории».

Рейтинг «Союза спасения» на сайте «Кинопоиск» сейчас составляет около 6,5 баллов по 10-балльной шкале.