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14:00, 06 января 2020

Канцлер Германии посетит Россию в эту субботу, 11 января

Канцлер Германии посетит Россию в эту субботу, 11 января. Ангелу Меркель пригласил российский президент Владимир Путин. Как сообщает пресс-служба Кремля, в ходе встречи лидеры обсудят международную повестку — Сирию, Ливию и обострение отношений между США и Ираном.
Последний раз Путин и Меркель встречались прошлым летом в Берлине.



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