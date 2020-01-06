Канцлер Германии посетит Россию в эту субботу, 11 января. Ангелу Меркель пригласил российский президент Владимир Путин. Как сообщает пресс-служба Кремля, в ходе встречи лидеры обсудят международную повестку — Сирию, Ливию и обострение отношений между США и Ираном.

Последний раз Путин и Меркель встречались прошлым летом в Берлине.