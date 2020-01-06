Ирак начал подготовку механизма по выводу иностранных войск

Об этом сказал представитель главкома страны. Между тем США говорили, что не будут выводить своих военных из Ирака, пока Багдад не компенсирует стоимость построенной там американцами военной базы. Так Дональд Трамп отреагировал на решение Иракского парламента о выдворении с территории страны войск США.

То, что парламент Ирака потребует от правительства отозвать разрешение на нахождение в стране войск США (после операции по убийству генерала Сулеймани) — было предсказуемо, — пишет британская The Guardian и подчёркивает: — теперь американские военные, которых там несколько тысяч, будут считаться оккупантами. А значит, у неподконтрольных правительству боевиков не будет формальных ограничений не нападать на американцев.

На это Дональд Трамп ответил, что войска выведут только после того, как Ирак заплатит всю стоимость авиабазы, построенной на миллиарды долларов из бюджета США, а также пообещал санкции и пригрозил ударом по более полусотни иранских объектов (в том числе, важным для иранской культуры).

The New York Times констатирует, что Трамп, преследуя внутриполитические цели повышения своего президентского рейтинга, теряет на внешней арене: ведь на фоне конфликта, Иран может продолжить свои ядерные проекты, а американцы оказываются под угрозой атак — когда и как ответит Тегеран, пока не ясно. Этому вторит CNN и отмечает, что США, проведя операцию в одиночку, теряют союзников — не в курсе были ни Великобритания, ни Франция.

Традиционно поддерживающие Трампа медиа, такие, как FoxNews, уверяют, что американская администрация не имела другого выхода, кроме как, ликвидировать Сулеймани. Ведь «на его руках — кровь огромного количества невинных людей», — считают эксперты телеканала.

Несколько американских конгрессменов пообещали подготовить резолюцию, которая ограничит военные полномочия Дональда Трампа в отношении Ирана. Палата представителей рассмотрит её в течение ближайших дней.