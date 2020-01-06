Картина Сэма Мендеса «1917» получила «Золотой Глобус» как лучший драматический фильм. Сам Мендес назван «лучшим драматическим режиссером».

Церемония вручения премии состоялась в Лос-Анджелесе. «Лучший актер» – Хоакин Феникс, «лучшая актриса» Рене Зельвеггер.

Три «Глобуса» у фильма «Однажды в Голливуде», он получил награды как «лучшая комедия», сам Тарантино награжден за «лучший сценарий», в Брэд Питт – за «лучшую роль второго плана».

«Лучшим драматическим сериалом» назван «Чернобыль».