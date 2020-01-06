Картина Сэма Мендеса «1917» получила «Золотой Глобус» как лучший драматический фильм. Сам Мендес назван «лучшим драматическим режиссером».
Церемония вручения премии состоялась в Лос-Анджелесе. «Лучший актер» – Хоакин Феникс, «лучшая актриса» Рене Зельвеггер.
Три «Глобуса» у фильма «Однажды в Голливуде», он получил награды как «лучшая комедия», сам Тарантино награжден за «лучший сценарий», в Брэд Питт – за «лучшую роль второго плана».
«Лучшим драматическим сериалом» назван «Чернобыль».
Картина Сэма Мендеса «1917» получила «Золотой Глобус» как лучший драматический фильм
Картина Сэма Мендеса «1917» получила «Золотой Глобус» как лучший драматический фильм. Сам Мендес назван «лучшим драматическим режиссером».