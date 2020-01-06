Правительство и Национальный банк Белоруссии намерены отказаться от иностранных валют при расчете за газ. Минск хочет внести соответствующие изменения в соглашение с российским правительством. Сейчас цена рассчитывается в долларах, — напоминает «Коммерсантъ».

По мнению властей, высокий уровень долларизации экономики Белоруссии снижает ее устойчивость к внешним шокам, а также создает риски для финансовой стабильности.