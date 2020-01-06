Солдат-срочник Артур Хакимов, сбежавший из части в Забайкальском крае, сдался полиции. В пресс-службе Восточного округа Интерфаксу сказали, что дезертира наказывать не будут. Военнослужащий заявил, что хотел навестить свою тяжело больную мать.

Хакимов самовольно покинул часть 3 января. перед этим он написал СМС своей матери. После этого выключил телефон.