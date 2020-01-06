Палата представителей рассмотрит резолюцию, ограничивающую военные полномочия президента Трампа в отношении Ирана

Палата представителей американского Конгресса на этой неделе рассмотрит резолюцию, ограничивающую военные полномочия президента Трампа в отношении Ирана, — сообщила спикер палаты Нэнси Пэлоси. Ранее она осудила американскую спецоперацию, в ходе которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани. По мнению Пэлоси, подобные действия угрожают безопасности американских граждан.
2020-01-06T13:30:00+03:00
2020-01-06T13:31:34+03:00
https://echo.msk.ru/news/2566483-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:30, 06 января 2020
Загрузка комментариев...