Палата представителей рассмотрит резолюцию, ограничивающую военные полномочия президента Трампа в отношении Ирана

Палата представителей американского Конгресса на этой неделе рассмотрит резолюцию, ограничивающую военные полномочия президента Трампа в отношении Ирана, — сообщила спикер палаты Нэнси Пэлоси. Ранее она осудила американскую спецоперацию, в ходе которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани. По мнению Пэлоси, подобные действия угрожают безопасности американских граждан.