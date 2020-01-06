Дочь убитого иранского генерала Касема Сулеймани, Зейнаб, заявила, что США и Израиль «ждут черные дни». Она выступила на похоронах своего отца. Возглавил траурную церемонию верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи.
Проститься с Сулеймани пришли президент Ирана Хасан Роухани, глава парламента страны, министры правительства, руководители вооруженных сил.
Ранее власти Ирана пригрозили отомстить США за убийство Сулеймани.
Дочь убитого иранского генерала Касема Сулеймани, Зейнаб, заявила, что США и Израиль «ждут черные дни»
Дочь убитого иранского генерала Касема Сулеймани, Зейнаб, заявила, что США и Израиль «ждут черные дни». Она выступила на похоронах своего отца. Возглавил траурную церемонию верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи.