Дочь убитого иранского генерала Касема Сулеймани, Зейнаб, заявила, что США и Израиль «ждут черные дни». Она выступила на похоронах своего отца. Возглавил траурную церемонию верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи.

Проститься с Сулеймани пришли президент Ирана Хасан Роухани, глава парламента страны, министры правительства, руководители вооруженных сил.

Ранее власти Ирана пригрозили отомстить США за убийство Сулеймани.