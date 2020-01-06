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13:30, 06 января 2020

Дочь убитого иранского генерала Касема Сулеймани, Зейнаб, заявила, что США и Израиль «ждут черные дни»

Дочь убитого иранского генерала Касема Сулеймани, Зейнаб, заявила, что США и Израиль «ждут черные дни». Она выступила на похоронах своего отца. Возглавил траурную церемонию верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи.
Проститься с Сулеймани пришли президент Ирана Хасан Роухани, глава парламента страны, министры правительства, руководители вооруженных сил.
Ранее власти Ирана пригрозили отомстить США за убийство Сулеймани.



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