Блогер Горный: Москва может позволить себе потратиться на новогодние украшения для поддержания столичного имиджа

Москва может позволить себе потратиться на новогодние украшения для поддержания столичного имиджа. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» блогер Александр Горный.

«Почему Москва не может потратиться на поддержание своего столичного имиджа? Действительно здорово, когда приезжают люди из регионов, и они видят праздник. С точки зрения организации вопросов безопасности и с точки зрения того, чтобы силовая составляющая не мешала людям получать удовольствие от праздника и того, что сделано, моя оценка собянинской команде, которую часто критикуют, пять баллов с плюсом», — сказал он.

А.Горный также добавил, что, у него есть «как у любого горожанина, вопросы, насколько были эффективно потрачены те деньги, которые выделялись на эти праздничные мероприятия», и подчеркнул, что «речь идет не об одном миллиарде рублей».

В Москве 6 января пройдут одиночные пикеты против высоких трат на новогоднее украшение города. Активисты намерены выйти на улицу Никольскую, где проведут акцию с 17 до 19 часов. Они отмечают, что на гирлянды и иллюминацию выделено более полутора миллиардов рублей. По мнению активистов, это чрезмерная сумма, особенно на фоне не прекращающегося снижения реальных доходов граждан.