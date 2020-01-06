Популярная лыжная многодневка Тур де Ски завершилась триумфом российских спортсменов

Александр Большунов впервые в карьере стал победителем общего зачета многодневной гонки «Тур де Ски». В заключительном масс-старте свободным стилем в итальянском Валь-ди-Фьемме российский лыжник финишировал третьим. В то время, как лидировавший в общем зачете «Тура» Йоханнес Клебо гонку провалил, показав лишь 21-й результат. В итоге гнорвежца опередил не только Большунов, но и другой россиянин Сергей Устюгов, который в тотале оказался вторым.

Большунов стал третьим российским спортсменом, кому удалось выиграть престижную многодневку. Ранее на Тур де Ски побеждали Александр Легков и тот же Устюгов.

В соревнованиях женщин наша Наталия Непряева отыграла в масс-старте одну позицию и стала второй в общем зачете. Вслед за Терезой Йохауг из Норвегии.