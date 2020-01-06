Правозащитники нашли солдата-срочника, сбежавшего из части в Забайкалье

По их данным, молодой человек решился на это из-за издевательств со стороны офицера.

Срочник Артур Хакимов, который 3 января сбежал из воинской части, добрался на попутных автомобилях до Ачинска, где встретился в представителями «Комитета-Совета Солдатских Матерей России». Об этом интернет-изданию Znak.com рассказали представители организации. По их словам, солдат объяснил свое бегство тем, что один из стоящих выше по званию военнослужащих периодически избивал его, чтобы показать свое превосходство.

Между тем, военные уже вышли на связь с комитетом и, вероятно, скоро заберут Хакимова обратно в часть. Представители организации пояснили, что по закону не могут не отдать солдата, но заверили, что будут следить за его судьбой. По словам правозащитников, со срочником ничего не должно случиться, но они все равно будут ходатайствовать о его переводе в другую часть. Кроме того, комитет будет добиваться возбуждения уголовного дела из-за издевательств над солдатом.

Хакимов был призван службу осенью 2019 года. После побега из части он собирался добраться до Иркутска. По словам правозащитников, о солдате им сообщил дальнобойщик, который вез его до Ачинска.