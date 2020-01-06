Ракетные войска Ирана, по некоторым данным, были приведены в состояние боевой готовности после убийства Сулеймани

Ракетные войска Ирана, по некоторым данным, были приведены в состояние повышенной боевой готовности после убийства генерала Касема Сулеймани. Соединенные Штаты также мобилизовали вооруженные силы.

О том, что иранские ракетные войсках находятся в повышенной боевой готовности, пишет агентство Reuters со ссылкой на официального представителя США. Его имя не называется. Собеседник агентства отметил, что пока сложно определить, в каких целях выполнено усиление – для защиты или для нападения. В Вашингтоне внимательно следят за ситуацией. Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что в случае атаки со стороны Ирана Соединенные Штаты готовы к тому, чтобы нанести ответный удар, причем, по его словам, он может быть непропорциональным. Ранее глава Белого дома предупреждал, что вооруженные силы страны могут атаковать более 50 иранских объектов, в том числе имеющих культурную ценность. Между тем, Палата представителей США хочет ограничить военные полномочия президента, по чьему приказу без ведома Конгресса была проведена спецоперация по убийству Касема Сулеймани. Демократы считают, что действия Трампа ставят под угрозу жизни американских граждан.

Ситуация в Иране накалилась после убийства командующего элитным спецподразделением «Аль-Кудс» Касема Сулеймани. В Тегеране пообещали ответить на эту атаку.