В Париже сегодня станет известен победитель лотереи, в которой разыгрывался подлинник полотна Пабло Пикассо

Подлинник «Натюрморта» Пикассо 1921 года найдет своего нового хозяина, заплатившего за участие в лотерее всего 100 евро. Впрочем, рыночная стоимость картины, на которой изображен стакан абсента и кусок газеты, составляет целый миллион, во всяком случае, столько получит нынешний хозяин. По словам директора Музея Пикассо, Лоран ле Бон, «это не крупная работа, но её притягательность в смешении стилей, послевоенное время, Пикассо увлечен метаморфозами, в маленькой картине проявился весь гений его личности, она абсолютно революционна и очень человечна, ведь по сути Пикассо погружает нас в рутину повседневности». Пока же полотно, принадлежащее одному из коллекционеров, можно увидеть на одной из выставок во Франции. Организаторы рассчитывали собрать 20 миллионов евро и отдать деньги на благотворительность. В продаже было около 200 тысяч лотерейных билетов.

Пока итоги не названы, но устроители акции верят в успех — шесть лет назад в такой же лотерее за 100 евро, где было выставлено произведение Пикассо, приняли участие 50 тысяч человек.