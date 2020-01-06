Парламент Венесуэлы выбрал нового спикера

Им стал провластный депутат Луис Эдуардо Парра. Оппозиция во главе с Хуаном Гуайдо итоги голосования не признала так как их не пустили на заседание, передаёт ВВС.

После этого Евросоюз и США заявили, что продолжают считать Гуайдо временным президентом. Впервые он провозгласил себя лидером страны ещё год назад. В то же время у власти продолжает оставаться Николас Мадуро.