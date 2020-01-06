Депутат от КПРФ назвала «недопустимым» новогоднее украшение столицы стоимостью в полтора миллиарда рублей

Депутат Мосгордумы от партии КПРФ Екатерина Енгалычева назвала «недопустимым» новогоднее украшение столицы стоимостью в полтора миллиарда рублей. Об этом она сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Сколько раз уже за те считанные месяцы, что я стала депутатом, говорила с трибуны об этой пластиковой фигне, на которую тратятся какие-то баснословные миллиарды. Я не против красоты, но сначала должен быть уровень жизни достойный. Сначала организуйте социальную сферу, чтобы никто не нуждался в нашем городе, а потом украшайте город сколько угодно. Но в нашей ситуации, на сегодняшний день это недопустимо. То, что произошло в этом году это, конечно, чересчур. Даже на Новом Арбате посмотреть, елочки каждые 10 метров. Зачем так много? Зачем так много этой пластиковой мишуры, которая болтается на всех улицах? Перебор», — сказала она.

Е.Енгалычева подчекрнула, что бюджет, заложенный на украшение столицы, превышает стоимость конечного убранства Москвы.

«Более того, у нас сейчас, когда принимался бюджет и какие-то законопроекты, у нас присутствует контрольно-счетная палата. И по исполнению бюджета за 2018 год они находят моменты, на которые они ссылаются, что куда-то там делось, пропало, будем писать депутатские запросы, уточнять. Даже контрольно-счетная палата признает, что по многим статьям у нас не досчитываются чуть ли не на половину», — заключила депутат.

В Москве 6 января пройдут одиночные пикеты против высоких трат на новогоднее украшение города. Активисты намерены выйти на улицу Никольскую, где проведут акцию с 17 до 19 часов. Они отмечают, что на гирлянды и иллюминацию выделено более полутора миллиардов рублей. По мнению активистов, это чрезмерная сумма, особенно на фоне не прекращающегося снижения реальных доходов граждан.