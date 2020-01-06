Глава международной федерации тяжелой атлетики Тамаш Аян подозревается в покровительстве допинга

Обвинения выдвинул известный журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт.

Новый документальный фильм Зеппельта о допинге был показан в минувшее воскресенье. Главным его героем стал 80-летний Президент международной федерации тяжелой атлетики Аян. Немецкий журналист утверждает, что чиновник на протяжении долгих лет участвовал в коррупционных схемах, покрывая штангистов, уличенных в допинге. На многие соревнованиях тяжелоатлетов допинг-контроль проводило венгерское антидопинговое агентство. Специалисты которого получали денежное вознаграждение за сокрытие положительных проб. Кроме того, Зеппельт обращает внимание на махинации с финансовыми документами. Так, в отчетах Азербайджан фигурировал, как задолжавший международной федерации 500 тыс долларов штрафа. Однако позднее этот документ внезапно исчез.

Тамаш Аян возглавляет международную федерацию тяжелой атлетики с 2000-го года. Отмечу также, что штанга – один из наиболее проблемных видов спорта в плане допинга.