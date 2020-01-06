В центре столицы активисты выйдут на одиночные пикеты против высоких бюджетных трат на праздники

Организаторы отмечают, что на новогоднее украшение города выделили свыше полутора миллиардов рублей и говорят о том, что эти деньги можно было потратить на важные социальные проекты.

Не согласные с бюджетной политикой мэрии намерены выйти к дому № 7 на улице Никольской с 17 до 19 часов.

Властям Москвы удалось организовать хороший новогодний праздник для москвичей и гостей столицы, считает блогер Александр Горный.

Александр Горный отметил, что мэрии удалось не только потратить деньги, но и заработать на праздничных мероприятиях.