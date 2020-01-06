Казахстан и США подписали соглашение об «Открытом небе»

Речь идёт о правовой базе для выполнения прямых регулярных авиарейсов между странами. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Комитет гражданской авиации Казахстана. Власти республики считают, что это поспособствует развитию политических, экономических и культурных взаимоотношений и привлечёт туристов.
2020-01-06T11:30:00+03:00
2020-01-06T11:31:36+03:00
https://echo.msk.ru/news/2566437-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
11:30, 06 января 2020
Загрузка комментариев...