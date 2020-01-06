Лидеры Германии, Франции и Великобритании призвали Иран соблюдать ядерную сделку.

Накануне Исламская республика объявила о полном выходе из соглашения. Это было сделано после гибели генерала Касема Сулеймани в ходе американского удара в Багдаде. Как говорится в заявлении, опубликованном кабмином ФРГ, главы европейских государств сказали, что были обеспокоены негативной ролью Ирана в регионе, а в особенности деятельностью Корпуса стражей исламской революции и спецподразделения Аль-Кудс под командованием генерала.
2020-01-06T11:30:00+03:00
2020-01-06T11:31:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:30, 06 января 2020
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