Лидеры Германии, Франции и Великобритании призвали Иран соблюдать ядерную сделку.

Накануне Исламская республика объявила о полном выходе из соглашения. Это было сделано после гибели генерала Касема Сулеймани в ходе американского удара в Багдаде. Как говорится в заявлении, опубликованном кабмином ФРГ, главы европейских государств сказали, что были обеспокоены негативной ролью Ирана в регионе, а в особенности деятельностью Корпуса стражей исламской революции и спецподразделения Аль-Кудс под командованием генерала.