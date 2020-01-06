Ралли-марафон «Дакар» проходит в Саудовской Аравии, в категории «грузовиков» пока лидирует команда «КАМАЗ-мастер»

Сегодня у участников «Дакара» второй гоночный день.

Никакой разминки участникам «Дакара» не дали – первый же спецучасток длиной более 300 километров, оказался сложным. Сход оформили несколько экипажей, некоторые добирались до бивуака на тросе, целый ряд гонщиков, не исключая лидеров, столкнулись с техническими проблемами. Несмотря на это, в зачете «грузовиков» первое время показал экипаж команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрия Сотникова, в категории «внедорожников» лучший результат среди россиян показал Владимир Васильев – он 9-й, в зачете мотовездеходов Сергей Карякин на 5-м месте. Сегодня — во второй гоночный день Дакара 2020, участникам предстоит преодолеть почти 400 километров, из которых 367 — спецучасток. По словам организаторов, трасса этого дня не будет технически сложной, зато гонщики начнут понимать, что навигация в Саудовской Аравии может быть очень трудной. Еще сложнее будет участникам в категориях «мото» и «квадро» – для них 6 января первый день так называемого супермарафона, который состоит из двух дней, по окончании первого дня ремонтировать свою гоночную технику они могут только самостоятельно, и лишь в конце второго дня ей вновь будут заниматься механики команд.

Финиширует ралли-марафон «Дакар» 17 января.