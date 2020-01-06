«Золотой глобус» в категории лучший фильм получила картина Сэма Мендеса «1917»

«Наследники» удостоены награды в номинации драматический сериал.

Сэм Мендес награжден «Золотым глобусом» в номинации «Лучший режиссер» за военную драму «1917» о событиях Первой мировой войны. Лучшим актером признан исполнитель главной роли в триллере «Джокер» Хоакин Феникс. За создание образа Джуди Гарлэнд в биографической драме «Джуди» отмечена актриса Рене Зеллвегер. Картина Тарантино «Однажды...в Голливуде» удостоена «Золотого глобуса» в категории лучший фильм — комедия или мюзикл, сценарий и за роль второго плана, которую исполнил Брэд Питт.

«Чернобыль» получил премию в категории коротких сериалов. «Дрянь» признали лучшим комедийным сериалом. Британская актриса Оливия Колман отмечена премией в номинации «Лучшая актриса в драме» за роль королевы в сериале Netflix «Корона». Премию в номинации «Лучшая мужская роль в мини-сериале или телефильме» получил Рассел Кроу за работу в «Самом громком голосе». Однако он не смог присутствовать на церемонии, со сцены зачитана речь австралийского актера, в которой он обратил внимание на пожары у него на родине, ставшие настоящей экологической катастрофой.



Как отмечают кинокритики, в большинстве номинаций выиграли работы традиционных студий, победив конкурентов от медиаплатформ нового поколения.