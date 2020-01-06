В Бурятии бизнесмен на джипе лидера местных единороссов сбил насмерть 17-летнюю девушку

Подозреваемый покинул место аварии, но через несколько часов все же явился в отдел полиции.

Громкое ДТП произошло накануне вечером в Прибайкальском районе Бурятии. Бизнесмен Галуст Пилосян возвращался с рыбалки за рулем машины «Тойота Ленд Крузер Прадо» и возле села Батурино на большой скорости сбил девушку, переходившую дорогу. Предприниматель скрылся с места аварии, но через некоторое время сам пришел в отдел полиции. Пострадавшая же скончалась от полученных травм.

Как пишет местное интернет-издание «Номер один», освидетельствование показало, что водитель был трезв. Также выяснилось, что машина принадлежала не самому Пилосяну, а его знакомому, секретарю республиканского отделения «Единой России» и вице-спикеру Народного Хурала Баиру Жамбалову. Как утверждается, единоросс тоже был в компании рыбаков, но на пути назад они с Пилосяном поменялись машинами. В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека и сопряженном с оставлением места происшествия.

По данным местных СМИ, следствие будет ходатайствовать об аресте Пилосяна.