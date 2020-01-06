Школьников из разных регионов России организовано водят на сеансы фильма «Союз спасения»

Об этом свидетельствуют сообщения в группах учебных заведений в социальных сетях. В частности, они приходят из Москвы и Подмосковья, Башкирии, Саратовской, Тюменской и других областей.

Всё это происходит на фоне не самых высоких кассовых сборов, которые демонстрирует фильм. По данным сайта «Кинобизнес.ком», с учётом новогодних праздников фильм вряд ли принесёт создателям более 750 миллионов рублей, тогда как на его производство потратили 800 миллионов. Поддержал картину Владимир Мединский, предложивший включить историческую драму восстания декабристов в обязательную школьную программу.