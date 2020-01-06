Цена нефти марки Brent впервые за полгода превысила 70 долларов за баррель

Это произошло на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке в связи с убийством иранского генерала Касема Сулеймани. Данные рынка приводит РБК. При этом, отмечает газета, цены остаются нестабильными, так как нет ответа н вопрос о том, как ответит Тегеран на гибель одного из своих военных лидеров. Аналитики не исключают возможный удар по нефтяным объектам в районе Персидского залива.
2020-01-06T10:29:00+03:00
2020-01-06T10:30:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:29, 06 января 2020
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