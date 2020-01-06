Цена нефти марки Brent впервые за полгода превысила 70 долларов за баррель

Это произошло на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке в связи с убийством иранского генерала Касема Сулеймани. Данные рынка приводит РБК. При этом, отмечает газета, цены остаются нестабильными, так как нет ответа н вопрос о том, как ответит Тегеран на гибель одного из своих военных лидеров. Аналитики не исключают возможный удар по нефтяным объектам в районе Персидского залива.