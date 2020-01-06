Турция начала переброску своих войск в Ливию

Об этом в интервью телеканалу CNN сказал президент страны Реджеп Эрдоган, объяснивший, что это делается для координации и стабильности в регионе.

На прошлой неделе турецкий парламент проголосовал за отправку армии в африканскую страну, где с 2011 года не прекращается гражданская война. Правительство национального согласия попросило об этом Анкару на фоне продолжающегося наступления войск мятежного фельдмаршала Халифы Хафтара.