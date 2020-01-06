В России установилась аномально теплая погода

Рождественских морозов синоптики не прогнозируют.

На погоду в стране влияет обширный атлантический циклон. Ее формирует циркуляция теплой воздушной массы. В столичном регионе ожидается температурный режим на 5–7 градусов выше климатической нормы. В ночь на 7 января погода будет облачная с неустойчивыми прояснениями, местами пройдет небольшой снег. Температура будет колебаться ночью в пределах от -4–6 градусов по Москве и -3–8 в Подмосковье, а днем +1-3 градуса. В целом на европейской части России погода прогнозируется аналогичной, в азиатской превысит норму на 10-16 градусов. В Якутии сейчас на 20 градусов теплее обычного. Теплая погода сохранится в большинстве регионов России до конца первой декады января. Температурный фон значительно превысит климатическую норму.

Синоптики отмечают, что в целом эта зима в России стала рекордно теплой.