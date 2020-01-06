Сборная России по хоккею уступила канадцам в финале молодежного Чемпионата мира

Решающие матчи молодежного чемпионата мира по хоккею изначально стояли в программе «Матч ТВ», но когда туда пробилась сборная России, сетку изменили: полуфинал и финал транслировали по Первому каналу. В итоге вчера вечером вместо актуальной игры «Матч ТВ» решил дать в эфир победный финал МЧМ-2011, который Россия выиграла у Канады. Так, что многие болельщики, привыкшие смотреть весь спорт по «Матчу» и опоздавшие к началу трансляции, думали, что российская молодежка вновь одержала победу.

Среди тех, кто в соцсетях поздравил наших хоккеистов с победой, оказался и председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев. А вот хоккеист Владимир Тарасенко, по словам его супруги, минут десять смотрел финал без звука, играя с ребенком. И только увидев на льду самого себя, осознал, что показывают повтор девятилетней давности.

Увы, повторить тот успех нашей команде не удалось. Сборная России уступила канадцам со счетом 3-4 и стала серебряным призером Чемпионата Мира.